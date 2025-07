Mediaset lancia il Progetto Kids: ritorno degli anime in TV

Il mondo della televisione sta vivendo un periodo di trasformazione, e Mediaset è pronta a lanciarsi in una nuova avventura per la stagione 2025/26. L’azienda ha annunciato l’inizio del “Progetto Kids”, che prenderà avvio già questa estate, prevedendo importanti novità nella programmazione della prima serata.

Tra le principali novità emerge la programmazione di anime celebri come “One Piece” e “My Hero Academia”, che torneranno in prima visione su Italia 2, canale che si trasformerà in uno spazio dedicato esclusivamente all’animazione giapponese. Questa evoluzione è supportata da collaborazioni con nomi di riferimento nel settore, come Yamato Video e Crunchyroll, che contribuiranno a creare un vero e proprio hub per gli appassionati di anime.

Marco Giacomo Costa guiderà questa nuova fase, che ha già visto l’introduzione di un blocco mattutino per l’intrattenimento infantile in stile “Latte e Cartoni”. L’obiettivo è quello di attrarre una nuova generazione di spettatori, pur mantenendo un legame con gli adulti che hanno amato le classiche serie di animazione giapponese.

Sebbene non siano ancora stati forniti dettagli specifici sul “Progetto Kids”, l’attesa cresce tra i fan. Mediaset sembra comprendere che l’universo degli anime può attrarre un pubblico variegato, non più limitato ai soli bambini, ma esteso a tutti coloro che amano questa forma d’arte in continua espansione.