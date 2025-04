“Mediaset ha deciso” Stop a Uomini e Donne, il programma si ferma: il motivo

Ad aprile, la programmazione di Canale 5 subirà cambiamenti significativi, in particolare per il talk show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Il programma non andrà in onda il 21 aprile, giorno di Pasquetta, e il 25 aprile, per la Festa della Liberazione. Queste sospensioni influenzeranno le abitudini degli spettatori durante un mese ricco di eventi e festività.

Il 21 aprile, al posto di Uomini e Donne, la rete potrebbe trasmettere un film o una replica della fiction “Tutto quello che ho” con Vanessa Incontrada, per adattare l’offerta televisiva alle abitudini di chi spesso trascorre questa giornata all’aperto o in famiglia. Il secondo stop, previsto per il 25 aprile, mira a attrarre un pubblico diverso, considerando che molti italiani potrebbero approfittare del ponte festivo. La programmazione riprenderà regolarmente il 28 aprile.

Le nuove puntate che chiuderanno la stagione sono attese con grande interesse e promettono tensione e colpi di scena. Gemma Galgani, icona del trono over, affronterà una nuova delusione amorosa, dato che la sua promettente frequentazione con un cavaliere conosciuto in studio si è già interrotta. Inoltre, nel trono classico, Gianmarco Steri sarà al centro di un evento che porterà a un terremoto in studio, dopo un secondo bacio con Nadia, suscitando la delusione di un’altra corteggiatrice, Francesca.

In sintesi, le settimane successive si preannunciano cariche di emozioni, nonostante le interruzioni temporanee dovute alle festività. L’attesa per le nuove puntate alimenterà l’interesse del pubblico, promettendo sorprese nei rapporti sentimentali.