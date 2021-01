Ieri sera in seconda serata su Mediaset Extra i ragazzi del Grande Fratello Vip si sono prestati a girare quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una puntata zero di un nuovo programma televisivo, il Late Show di Tommaso Zorzi, ovvero #GFVip Late Show.

Scrivania (come nei migliori late show americani), ospiti, orchestra, giochi, sigle musicali, interviste, premi, grafiche e pure spazi pubblicitari.

Una serata all’insegna del divertimento con #GFVIP LATE SHOW🎬🎧 E voi quale momento avete preferito? pic.twitter.com/7zNtdbD6ww — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2021

L’esperimento sembrerebbe essere riuscito e non solo ad accrescere la gavetta di Tommaso Zorzi (il suo sogno è fare questo di lavoro, tant’è che al termine ha detto ai suoi compagni che spera gli diano un programma simile per la seconda serata di Italia 1), ma anche agli ascolti di Mediaset Extra dato che sarebbero addirittura triplicati, come annunciati dall’ufficio stampa Mediaset.

“Su Mediaset Extra, in seconda serata, “GF Late Show” – programma-esperimento in diretta dall’interno della Casa – raggiunge 334.000 spettatori con il 2.71% di share individui; in particolare, sul pubblico femminile 25-34 anni, lo show raggiunge il 4.3% di share e il 5.1% sul pubblico maschile 15-24 anni”.

Sono sicuro che questo GF Vip Late Show sarà replicato anche la prossima settimana.

Trionfo per lo show di Tommaso Zorzi su Mediaset Extra: ecco i dati forniti da @QuiMediaset_it #gfvip #tzvip pic.twitter.com/QDN8SkVFMI — disagiotv (@disagio_tv) January 28, 2021