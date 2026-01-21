Mediaset contro Fabrizio Corona a Milano

Fabrizio Corona è stato denunciato da Mediaset alla Procura di Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di programmi tv. L’azienda chiede che gli venga impedito l’uso dei social e di altre piattaforme web, oltre all’utilizzo del cellulare, per evitare che continui a divulgare contenuti come quelli pubblicati nel podcast Falsissimo, disponibile su YouTube.

La denuncia di Mediaset arriva dopo che Corona ha annunciato di voler pubblicare l’ultima puntata di Falsissimo con focus su Alfonso Signorini, che lo ha denunciato per revenge porn. Ora si attende di vedere se l’azione di Mediaset avrà effetto o se i giudici decideranno di non applicare alcuna misura preventiva, ipotesi che potrebbe portare al blocco di Falsissimo.

La vicenda si sta allargando e Alfonso Signorini, proclamandosi innocente, si è autosospeso da Mediaset e indagato per violenza sessuale ed estorsione. Corona sostiene che esisteva un “sistema Signorini” per adescare aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip in cambio di prestazioni intime, mentre i legali del conduttore affermano che non ha fatto nulla di penalmente rilevante.

Anche l’ex gieffino vip Antonio Medugno si è espresso contro Signorini, affermando di aver subito ricatti e pressioni dal giornalista prima di entrare nel reality show. Medugno è stato ascoltato dai pm per quasi tre ore, rendendo la propria versione dei fatti.