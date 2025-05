Mediaset chiude The Couple di Ilary Blasi: ascolti deludenti e montepremi devoluto al Gaslini

Il programma “The Couple” di Ilary Blasi è stato chiuso da Mediaset a causa di ascolti insoddisfacenti; il montepremi di 1 milione di euro sarà devoluto in beneficenza all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova per la costruzione di un nuovo reparto. La chiusura dell’ormai noto reality game di Canale 5, incentrato sulle dinamiche di coppia, era nell’aria da tempo, visto che la durata era stata già ridotta da 8 a 5 serate. Il finale, previsto per domenica 11 maggio, è stato annullato e la diretta su Mediaset Extra è stata interrotta bruscamente.

In un comunicato stampa, Mediaset ha dichiarato che il montepremi sarà utilizzato per realizzare una nuova ala dell’ospedale, dedicata alla terapia intensiva pediatrica e neonatale, migliorando così l’assistenza per i piccoli pazienti in situazioni critiche. L’ospedale Giannina Gaslini ha espresso grande gratitudine per questo gesto, sottolineando come possa contribuire a migliorare le dotazioni tecnologiche della terapia intensiva, garantendo cure sempre più sicure ed efficaci secondo gli standard internazionali.

Edoardo Garrone, presidente dell’istituto, ha definito l’iniziativa un esempio concreto di come il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento possa realizzare cambiamenti significativi nella vita delle persone, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini. La decisione di Mediaset rappresenta quindi non solo una chiusura di un programma, ma anche un importante atto di solidarietà.

Fonte: www.virgilio.it