Mediaset cerca il “suo” De Martino: i tre giovani conduttori selezionati

Il successo di Stefano De Martino ha messo in difficoltà Mediaset, che non riesce a contrastare Striscia la Notizia. Secondo DavideMaggio.it, è noto che Mediaset intenda intervenire nell’access prime time di Canale 5, con numerose case di produzione pronte a presentare game show come alternativa. Pier Silvio Berlusconi ha quindi puntato su volti giovani, registrando tre puntate di prova de La Ruota Della Fortuna con tre conduttori: Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e Diletta Leotta.

A Mediaset si stanno testando nuovi talenti per il preserale e l’access prime time, in parte per contrastare il successo di De Martino. Santo Pirrotta ha rivelato che Pretelli e Rovazzi sono stati convocati in segreto per registrare due puntate di prova a Cologno. Entrambi sono già attivi nel mondo dello spettacolo, con Pretelli impegnato a teatro e Rovazzi come giudice a Io Canto Senior. È stato chiarito che non sostituiranno Gerry Scotti, il quale rimarrà al timone del suo programma, poiché lo studio per il game show era l’unico disponibile.

Diletta Leotta si è aggiunta al gruppo e Davide Maggio ha confermato che è pronta per registrare una puntata zero dello stesso show. Le nuove leve hanno il compito di portare freschezza e innovazione nella programmazione di Mediaset, cercando di trovare il “loro” De Martino. La competizione tra i vari show si intensifica e resta da vedere chi avrà successo nel conquistare il pubblico.