L’Aresgate assume contorni sempre più inquietanti, stamani Dagospia ha annunciato che Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e promesso querele. In molti quindi hanno ipotizzato che questo sia il vero motivo per cui ieri nessuna trasmissione del Biscione ha parlato del caso.

Adesso però arriva una mezza conferma, perché Davide Maggio si è accorto che dal sito Mediaset Play sono spariti tutti i video in cui si parlava dell’Aresgate (questo ad esempio era il link a dun video in cui Barbara commentava le dichiarazioni di Adua). Addirittura è stato fatto un lavoro di taglia e incolla anche per le puntate intere di Pomeriggio 5 e Mattino 5. Per quanto riguarda la trasmissione di Barbara d’Urso andata in onda martedì, nel filmato completo presente su Mediaset Play si vede che c’è stato un taglio perché in basso l’orologio segna le 18:18 e pochi secondi dopo passa alle 18:25, stessa cosa per Mattino 5 di mercoledì, in quel caso il salto temporale è dalle 10:16 alle 10:20. Proprio i minuti in cui Lory Del Santo ha fatto delle rivelazioni su “un’attrice scomparsa”.

Dal sito di Pomeriggio 5, su Mediaset Play, sono state rimosse le clip sull’#AresGate, e sono state tagliate le parti delle puntate intere dove se ne parla. Inoltre manca la puntata del 23 settembre di Mattino 5, dove era stato affrontato l’argomento#GFVIP pic.twitter.com/XRarrDDGzR — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 25, 2020

Ma cosa c’è dietro? Si tratta solo delle diffide di cui parla Dagospia? Io non credo, anche Donna Pamela ha – giustamente – fatto notare come il caso Pratiful sia stato portato avanti e non siano stati censurati filmati nonostante le numerose diffide.

“Che i programmi si fermino per una diffida è una scusa così banale. Nel PratiGate sono stati diffidati dal primo giorno e hanno fatto centinaia di puntate fregandosene! Sarà che non se ne può parlare? Ecco il vero giornalismo italiano”.

Il post di Donna Pemala su Mediaset e l’AresGate.