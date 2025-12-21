Mediaset beffa Rai a Capodanno

Nell’ultima sera del 2025, Canale 5 punterà su La Ruota della Fortuna, mentre Rai 1 fermerà il gioco dei pacchi di Stefano De Martino. Il format di Gerry Scotti è super apprezzato e garantisce successo in termini di ascolti. La Ruota della Fortuna sarà trasmessa anche la sera del 31 dicembre, facendo slittare l’inizio di Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

Il successo de La Ruota della Fortuna continua a crescere, con una media di circa 4 milioni di spettatori e uno share oltre il 25%. Il programma funziona grazie a diversi fattori, tra cui l’effetto nostalgia per il pubblico adulto, il dinamismo e i ritmi veloci che attirano anche i giovani sui social, e la conduzione allegra e alla mano di Gerry Scotti e Samira Lui.

Su Rai 1, invece, il 31 dicembre non sarà trasmesso Affari Tuoi, ma L’Anno che Verrà con Marco Liorni, che accompagnerà i telespettatori verso il 2026 dal palco allestito a Catanzaro. Tra gli ospiti vip dello show, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. La presenza di Affari Tuoi sarebbe stata sostituita per lasciare spazio a L’Anno che Verrà.