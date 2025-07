MedFilm Festival 2023: Cinema e Cultura a Eboli dal 19 luglio

Il MedFilm Festival di Roma, un importante evento dedicato al cinema del Mediterraneo, si prepara per la sua 31esima edizione, in programma dal 6 al 16 novembre. Anticipando questa edizione, il festival farà una sosta speciale a Eboli, dal 19 al 22 luglio, città natale della fondatrice Ginella Vocca. Quest’anno, il festival è parte integrante della programmazione estiva di Eboli Cult, un’iniziativa culturale del comune, promossa dall’assessore alla cultura Lucilla Polito.

Le proiezioni si svolgeranno nell’arena Cult di Piazza della Repubblica, presentando una selezione di film premiati, tra cui lungometraggi e cortometraggi provenienti da Algeria, Croazia, Francia, Italia, Marocco e Palestina, con un focus su culture e tradizioni dei Paesi affacciati sul Mediterraneo. Ginella Vocca ha sottolineato l’importanza di questi film nel trattare temi cruciali, come l’emigrazione, i diritti umani e la crisi climatica, utilizzando il cinema per esplorare questioni complesse.

Il programma include, il 19 luglio, l’animazione Oscar vincente “Flow – Un mondo da salvare” e il cortometraggio algerino “Après le soleil”. Il 20 luglio sarà presentato “Vittoria”, alla presenza del regista Alessandro Cassigoli, seguito da “The Man Who Could Not Remain Silent”. Il 21 luglio si potrà vedere “No Other Land”, vincitore di diversi premi, e “An Orange from Jaffa”. Infine, il 22 luglio chiuderanno il festival “Il caftano blu” e “Billy il cowboy”.

L’ingresso alle proiezioni, che iniziano alle 20:30, è gratuito. A introdurre gli eventi ci saranno Ginella Vocca, Alessandro Zoppo e Armando Trotta. Durante la serata del 21 luglio, il giornalista Edoardo Scotti sarà ospite speciale per i film dedicati alla Palestina.