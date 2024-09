Meccanismi e Novità: Cosa Cambia

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo sistema di controlli sul monitoraggio delle partite IVA, a partire dal 20 settembre, volto a contrastare l’evasione fiscale. Circa 2,7 milioni di contribuenti riceveranno un nuovo strumento nel loro cassetto fiscale, che ha l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione al concordato preventivo biennale e migliorare la trasparenza fiscale.

Il sistema di controllo impiega un modello a “semaforo”, dove le partite IVA verranno classificate in base a punteggi che variano da zero a dieci. Punteggi inferiori a sei saranno contrassegnati in rosso, punteggi tra sei e otto in giallo e punteggi superiori a otto in verde. Questo strumento intende avvisare i contribuenti del rischio di sanzioni fiscali potenziali, orientandoli verso un accordo preventivo con il Fisco.

Il concordato preventivo biennale (Cpb) rappresenta uno degli elementi centrali di questa nuova iniziativa. Esso consente ai contribuenti di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate riguardo alle tasse da pagare nei due anni successivi, basandosi su una stima dei guadagni. Questo approccio mira a ridurre i controlli e a semplificare il pagamento delle tasse, ma richiede che il contribuente accetti l’importo stabilito dall’Agenzia entro il 31 ottobre. L’obiettivo primario è prevenire l’accumulo di sanzioni future, incoraggiando così un adempimento spontaneo.

Le categorie maggiormente colpite dai controlli includono piccole imprese, ristoratori e tassisti, con circa 1,5 milioni di partite IVA attualmente a rischio poiché presentano un punteggio inferiori a otto. Questi contribuenti dovranno attentamente considerare l’opportunità di accettare il concordato preventivo per evitare sanzioni fiscali.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate mira a intensificare i controlli per ridurre l’evasione fiscale e semplificare la gestione tributaria per milioni di lavoratori autonomi e professionisti, introducendo un sistema di monitoraggio innovativo e integrato che incentiva la regolarizzazione spontanea delle posizioni fiscali dei contribuenti.