È morto Meat Loaf, il leggendario cantante di Bat Out of Hell: aveva 74 anni. Lo ha confermato il suo agente.

Un tremendo lutto ha sconvolto il mondo della musica internazionale, e non solo della scena rock: è morto Meat Loaf. Il cantautore americano aveva 74 anni. Lo riportano le principali testate estere, come il Guardian. La conferma è stata data anche dal suo agente. Non si conoscono ancora le cause del decesso. L’artista sarebbe venuto meno il 20 gennaio accanto alla moglie Deborah.

La famiglia ha voluto annunciare la scomparsa del grande cantante con queste parole: “Sappiamo quanto abbia significato per molti di voi e apprezziamo davvero tutto l’amore e il supporto che ci state dando in questo momento di dolore per la perdita di un uomo così buono, un modello che ci ha ispirati“. Meat Loaf lascia in eredità un album storico, Bat Out of Hell, uno dei dischi più venduti nella storia con oltre 14 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Di seguito la sua I’d Do Anything for Love: