Mean Girls 2: presto potrebbero partire le registrazioni del vero sequel

Tutti conoscono (e amano) Mean Girls, se non lo conoscete non so davvero cosa ci facciate su questo blog. Non molti però sanno che c’è stato un sequel (se non lo sapete… meglio così), ma era così tremendo che fingeremo non sia mai esistito. La vera notizia è che forse questa perla di teen movie avrà un vero secondo capitolo. Stando a quello che riporta TMZ Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Amanda Seyfried e il resto del cast potrebbero ritrovarsi in Mean Girls 2 .

“Jamie Lee Curtis ha dichiarato che vorrebbe tornare a recitare con Lindsay Lohan in un secondo capitolo di Freaky Friday. L’attrice ha anche già scritto alla Disney per realizzarlo. La vera notizia però riguarda un altro film. Le nostre fonti attendibili affermano che Lindsay non ha parlato ancora con Jamie. Però coi hanno assicurato che c’è la possibilità di un sequel di Mean Girls”.

E in effetti questa notizia non dovrebbe suonarci come una vera sorpresa. Due anni fa sia Lindsay Lohan che Rachel McAdams si erano dette prontissime a tornare ad interpretare Cady e Regina.

Pronti a vedere Regina George in versione ‘cool mom’?



lindsay lohan upcoming projects – freaky friday 2 (2024)

– mean girls: the reunion 20 years (2024) pic.twitter.com/9UNWeiHuXL — َsamuleto (@boyt0yy) October 11, 2022

Mean Girls 2: Sì può fare…

Nel 2020 Rachel McAdams ha rivelato di voler tornare a vestire i panni di Regina George: “Sarebbe divertente interpretare Regina George in una fase diversa della sua vita e scoprire in che situazione si trova ora. Speriamo che Mean Girls abbia aiutato le ragazze a essere più gentili tra di loro, e non il contrario. Si tratta di qualcosa di realmente strano. Mi sento così fortunata nell’aver fatto parte di qualcosa che è durato un po’ nel tempo. Non è qualcosa che avrei mai immaginato potesse accadere nella mia vita“.

Dello stesso parere anche Lindsay Lohan: “Mean Girls 2 sarebbe il mio sogno. Ovviamente ora con i protagonisti cresciuti che dovranno rispondere alla domanda: ‘Sono rimasti nella stessa area o se sono andati avanti, restando in contatto?’. Sarebbe davvero interessante vedere dove sono ora, adulti e maturi. Penso di essere rimasta attaccata a quel film. Ti confesso che penso spesso ad un secondo capitolo. Vorrei tornare con un sequel per lavorare con Tina Fey e con l’intero cast e con Mark Waters. Questo è proprio quello che vorrei fare. Sarei entusiasta di farlo. Per me possiamo procedere, ma è davvero tutto nelle loro mani. Quindi sarebbe sicuramente una cosa eccitante“.