Me Contro Te contro Dinsieme, volano stracci tra gli youtuber per bambini: “Ci avete copiato”, ecco cosa è successo

Luì e Sofì, conosciuti come Me Contro Te, hanno recentemente inaugurato un podcast in cui hanno lanciato gravi accuse contro un’altra coppia di YouTuber, i Dinsieme, composti da Erick e Dominick. Durante la prima puntata, Luì e Sofì hanno affermato che i Dinsieme li avrebbero copiati, descrivendo i loro rivali come “cloni” o “Me Contro Te di Wish”, senza nominarli esplicitamente. Hanno rivelato che i Dinsieme avevano aperto un canale YouTube con il nome “Signor S”, ispirato a un loro personaggio, e che una diffida era stata inviata per costringerli a cambiare nome. Questo episodio avrebbe scatenato la reazione dei Dinsieme, che avrebbero poi emulato il loro stile, realizzando video di scherzi e giochi.

Sofì ha evidenziato che i Dinsieme non solo copierebbero i loro video, ma anche i viaggi e i contatti. La risposta dei Dinsieme è arrivata rapidamente, dove hanno respinto le accuse, sostenendo che eventuali somiglianze nei contenuti sono da considerarsi normali, dato che entrambi si rivolgono al medesimo pubblico. Hanno fatto notare che, anche se si fossero ispirati a Me Contro Te, il problema risalirebbe a sette anni fa e avrebbero preferito risolvere la questione privatamente, piuttosto che attraverso un podcast.

Erick e Dominick hanno accusato i Me Contro Te di utilizzare le loro facce nelle copertine per attrarre visualizzazioni. Hanno anche sottolineato che Luì e Sofì non accettano la presenza di altri creatori nel loro ambito e che, in quanto intrattenitori, è naturale poter creare contenuti simili. Non si aspettavano una tale pubblicità negativa e hanno definito eccessive le asserzioni fatte da Luì e Sofì.

Le tensioni tra le due coppie hanno continuato a manifestarsi attraverso frecciatine sui social media. Luì e Sofì hanno postato su TikTok commenti che sembrano riferirsi ai Dinsieme, mentre questi ultimi hanno controbattuto sostenendo di non cercare lo scontro e di essere orgogliosi di ciò che hanno realizzato da soli, senza mai sentirsi in dovere di sminuire qualcun altro. In sintesi, il conflitto tra Me Contro Te e Dinsieme ha portato a scambi accesi e dichiarazioni cariche di polemiche, con entrambe le parti decise a difendere la propria posizione.