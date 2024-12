McLaren in pole, Leclerc distante

Velocità e sorprese hanno caratterizzato le qualifiche per il GP di Abu Dhabi, che si svolgerà domani, domenica 8 dicembre. Questo Gran Premio segnerà la conclusione della stagione di Formula 1 e determinerà il campione del mondo dei Costruttori. Lando Norris ha conquistato la pole position con un tempo eccezionale di 1:22.5, affiancato dal compagno di squadra Oscar Piastri in seconda posizione.

In seconda fila si trovano la Ferrari di Carlos Sainz, terzo, seguita da un sorprendente Hulkenberg e da Max Verstappen, che ha chiuso il Q3 in quinta posizione. Dopo l’olandese, troviamo Gasly e Russell, che ha sollevato qualche polemica nel pre-gara. Fernando Alonso e Valtteri Bottas occupano rispettivamente l’ottava e la nona posizione, mentre Sergio Perez partirà dalla decima.

Per Charles Leclerc, però, è arrivata una delusione: il suo tempo è stato annullato per violazione dei limiti della pista e ha dovuto abbandonare la sessione nel Q2. Di conseguenza, Charles partirà ultimo nella gara di domani, a causa di dieci posizioni di penalità legate al cambio della batteria. Anche Lewis Hamilton ha subito una clamorosa eliminazione, finendo fuori nel Q1 alla sua ultima gara con la Mercedes prima di passare in Ferrari.

Nonostante la delusione, Leclerc si è dimostrato determinato. Ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio minimizzare il mio errore, ho sbagliato perché non sono riuscito a rispettare i track limits. Dovrò recuperare qualche posizione in più domani in gara. Io però ci crederò fino alla fine e spero di rifarmi domani”.

Queste dichiarazioni evidenziano il carattere combattivo del pilota monegasco, che nonostante le difficoltà non si arrende e punta a un recupero nella gara conclusiva della stagione. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla giornata di domani, con fervente attesa per le strategie che i piloti adotteranno e per le emozioni che il GP di Abu Dhabi promette di offrire.