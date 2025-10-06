McLaren in difficoltà a Singapore: cosa è andato storto?

Dopo alcune gare difficili per la McLaren, il Gran Premio di Singapore rappresentava un’opportunità per riconquistare il terreno perduto e competere contro Max Verstappen. La pista di Marina Bay era attesa come un circuito favorevole per la MCL39, che l’anno precedente aveva visto un chiaro dominio da parte del team.

Le condizioni climatiche, assieme a una gestione accorta delle gomme, sembravano allinearsi con le caratteristiche della monoposto. Andrea Stella, team principal della McLaren, aveva ajouté che Singapore poteva essere un’occasione di riscatto. Tuttavia, i risultati di quest’anno non hanno rispettato le aspettative. Nonostante una buona gestione degli pneumatici, l’assenza di una vittoria ha lasciato un sapore amaro, specialmente dopo aver già conquistato il titolo costruttori.

Per comprendere i problemi, è necessario esaminare le dichiarazioni di Lando Norris dopo le prove libere. Il pilota ha evidenziato la sua mancanza di sensibilità con l’auto, in particolare con le gomme più morbide, indicando difficoltà nel sentire l’anteriore. Andrea Stella ha confermato che il cambiamento delle gomme ha influito negativamente sulla prestazione della monoposto.

Il layout del circuito di Singapore, con curve ravvicinate e frenate complesse, ha rivelato le debolezze della MCL39. Analizzando i dati, è emerso che Piastri e Norris hanno perso tempo nei tratti cruciali, dove la Mercedes ha invece brillato.

L’uso delle gomme più morbide ha complicato ulteriormente le cose per la McLaren, limitando il grip. Norris ha confermato di sentirsi più a suo agio con le gomme dure, che hanno migliorato l’equilibrio della vettura. Nonostante il successo nel campionato, Singapore ha evidenziato che dettagli tecnici possono ancora fare la differenza.