McKennie e Mbangula decidono la sfida

La Juventus vince 2-1 contro il PSV nella gara di andata dei playoff di Champions League, grazie ai gol di McKennie e Mbangula, dopo il temporaneo pareggio di Perisic. La squadra bianconera, che aveva già affrontato il PSV nella fase a gironi con una vittoria di 3-1, cercherà di confermare il risultato nella partita di ritorno.

Nel match allo Stadium, Thiago Motta schiera Kolo Muani come unico attaccante, supportato da Gonzalez, McKennie e Yildiz. In mediana ci sono Douglas Luiz e Locatelli, mentre la difesa è composta da Gatti e Veiga, con Weah e Kelly sugli esterni. Di Gregorio è il portiere. Dall’altro lato, Bosz sceglie Benitez in porta, con Flamingo e Obispo in difesa centrale e Ledezma e Mauro sulle fasce. La linea mediana vede Veerman, Schouten e Saibari, mentre in attacco ci sono de Jong, Perisic e Lang.

Il primo tempo è intenso; al 16′ Gonzalez tenta da fuori area, ma Benitez para. Al 20′ il PSV va vicino al gol, ma Gatti e la retroguardia bianconera resistono. Alla mezz’ora, la Juventus trova il vantaggio: McKennie segna con un potente tiro dalla distanza. Prima della pausa, la Juve sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Gonzalez. Nella ripresa, il PSV sorprende con il pareggio di Perisic al 56′, ma la Juventus reagisce e torna in vantaggio all’82’ con Mbangula, che ribadisce in rete dopo un errore del portiere. Il PSV cerca di rispondere, ma la Juventus controlla e porta a casa un importante successo in vista del ritorno.