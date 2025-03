McGregor show alla Casa Bianca: cosa ha fatto con Trump

Conor McGregor, celebre fighter di MMA, ha visitato la Casa Bianca in occasione della festa di San Patrizio, il 17 marzo, ricevendo un caloroso benvenuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Durante un incontro con la stampa, McGregor ha sottolineato il legame fraterno tra Stati Uniti e Irlanda, ma non ha esitato a criticare il governo irlandese, definendolo “farsa” e accusandolo di non fare abbastanza per i propri cittadini, con l’immigrazione illegale che ha raggiunto livelli record. Ha esortato gli americani a essere consapevoli della situazione in Irlanda.

Nonostante la sua condanna per aggressione sessuale lo scorso novembre e la lunga assenza dalle competizioni, McGregor continua a essere una figura di spicco, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La Casa Bianca ha condiviso la notizia della sua visita sui social, postando foto e un video in cui il fighter indossa un completo verde scuro a righe bianche e celebra la festività con un messaggio di auguri per gli Stati Uniti: “Buon giorno di San Patrizio, America!”.

La visita di McGregor ha richiamato l’attenzione in un periodo in cui si parla di forti legami tra il mondo dello sport e la politica. Inoltre, il presidente dell’UFC, Dana White, aveva già espresso il suo sostegno per Trump durante la campagna elettorale, elogiando la sua resilienza. McGregor, quindi, si unisce a questo contesto politico, utilizzando la sua visibilità per commentare e influenzare l’opinione pubblica su temi rilevanti e controversi.