MC2 Saint Barth Vs Natale

Il Natale è una festa che si accompagna a diverse tradizioni, tra cui la scelta di cosa guardare in tv. Tra i film proposti, il cinepanettone rappresenta un rifugio sicuro, anche se spesso si tratta di produzioni leggere e non troppo impegnative. MC2 Saint Barth, un marchio di moda, ha deciso di trasformare il film cult “Vacanze di Natale” in una capsule natalizia, rileggendo il cinepanettone come prodotto.

Il film “Vacanze di Natale” è un documento sociologico sull’Italia degli anni ’80, che esalta gli oggetti e i luoghi che definiscono lo status dell’epoca. La storia si svolge a Cortina, dove l’alta borghesia milanese e la romanità più popolare si incontrano. Il film mostra la cafonaggine, l’ostentazione e l’ipocrisia borghese, sfiorando temi come la sessualità e l’omosessualità.

MC2 Saint Barth ha preso spunto da questo film per creare una collezione di abbigliamento e accessori che richiamano le frasi e le scene più iconiche del film. Le frasi-meme come “Sole, whisky e sei in pole position” e “E pure sto Natale ce lo semo levati dalle palle” sono state ricamate su maglioni e accessori, diventando idee regalo perfette. La nostalgia e l’ironia calibrata rendono il passato vivo ma privo di colpe, facendo sorridere tutti senza urtare nessuno.

La collaborazione “Vacanze di Natale x MC2 Saint Barth” rappresenta una lettura lucida del presente, in cui le vacanze natalizie sono sempre meno spensierate. La moda recupera un immaginario che promette leggerezza, anche se solo estetica. La collezione lancia un messaggio chiaro: ogni tanto una leggerezza ben confezionata fa ancora bene, anche quando sappiamo perfettamente da dove arriva. Resta da capire se lo indossiamo per riderne o perché, in fondo, ci fa ancora sentire a casa.