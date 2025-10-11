24.7 C
Mbappé sfida Haaland e Kane nella corsa al gol europeo

Kylian Mbappé ha avuto un avvio di stagione straordinario, il migliore della sua carriera. Nonostante ciò, il francese è superato nelle classifiche marcatori da Erling Haaland e Harry Kane.

Haaland, attaccante del Manchester City e della Norvegia, ha segnato 18 gol in 11 partite. Kane, capitano dell’Inghilterra e attaccante del Bayern Monaco, ha un score di 18 gol in 10 partite, battendo il norvegese. Entrambi hanno segnato in quasi tutte le partite giocate, eccezion fatta per una, e Haaland ha realizzato cinque gol nella vittoria della Norvegia contro la Moldova, contribuendo a diventare il capocannoniere delle qualificazioni europee per il Mondiale con nove gol.

Kane si è distinto anche nella Bundesliga, siglando 11 reti in sole sei partite, distaccando il secondo in classifica, Luis Diaz.

Nonostante la concorrenza, Mbappé guida le classifiche di Champions League, avendo già segnato cinque gol in due partite. Kane lo segue con quattro gol, mentre Haaland è attualmente al terzo posto con tre.

