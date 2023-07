Mbappé separato in casa, Al-Hilal offre 200 milioni al Psg e 400 al giocatore

Dopo il suo prolungamento nel maggio 2022, Kylian Mbappé ha fatto sapere qualche settimana dopo di non voler attivare il suo anno facoltativo per lasciare il club a parametro zero nell’estate 2024. Una soluzione non presa in considerazione dai vertici del Psg che non vogliono vedere il numero 7 partire gratis. Come riportato da RMC Sport il club parigino è convinto che il suo giocatore abbia un accordo con il Real Madrid per il 2024. Un accordo vissuto come un tradimento, per questo il giocatore non è partito per la tournée in Giappone con la squadra e si allena con gli esuberi a Parigi. Il numero uno del club francese Nasser Al-Khelaïfi ha messo l’attaccante transalpino sul mercato e sarà in vendita dopo il 31 luglio. Diversi club si sono già mossi come il Chelsea e soprattutto i sauditi dell’Al-Hilal. Il club saudita sarebbe pronto ad offrire 200 milioni al Psg e 400 milioni di euro in due anni al giocatore, ma si potrebbe trovare anche una soluzione annuale. Questo servirebbe al Psg a non perdere il giocatore a zero anche se Mbappé non avrebbe intenzione di lasciare l’Europa.