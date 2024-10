Mbappé coinvolto in un caso di stupro in Svezia, il giocatore: “Notizie false”

Il calciatore francese Kylian Mbappé è al centro di un’indagine da parte della polizia svedese per presunti reati di “stupro e violenza sessuale”, come riportato dal quotidiano Expressen. Nonostante ciò, Mbappé ha respinto le accuse definendole “fake news”. Secondo le informazioni, è considerato “ragionevolmente sospetto”, il che indica un livello di sospetto relativamente basso secondo la legislazione svedese. L’entourage del giocatore ha dichiarato all’AFP di non essere a conoscenza di alcuna denuncia contro di lui.

Un altro quotidiano svedese, Aftonbladet, aveva pubblicato un articolo sull’apertura di un’indagine per stupro, senza specificare il nome del coinvolto. In risposta a queste notizie, il giocatore del Real Madrid ha espresso la sua indignazione sui social media, suggerendo che l’articolo fosse una manovra opportunistica per distogliere l’attenzione da un’udienza legale programmata per il giorno successivo, relativa a una disputa finanziaria con il Paris SG. Mbappé sta infatti reclamando 55 milioni di euro per stipendi e bonus non pagati dal suo ex club.

Secondo Aftonbladet, i presunti fatti di stupro sarebbero avvenuti a Stoccolma durante una visita del calciatore, con la denuncia presentata il sabato successivo da una donna che aveva richiesto cure mediche. Un procuratore incaricato ha confermato che l’indagine è in corso, senza fornire ulteriori dettagli.

L’entourage di Mbappé ha emesso un comunicato per mitigare la diffusione di queste accuse, definendole “completamente false e irresponsabili” e annunciando che saranno intraprese azioni legali contro chiunque diffonda notizie false e lesive della sua immagine. Nonostante la situazione tesa, una fonte vicina al Paris SG ha affermato che il club preferisce mantenere il silenzio e la dignità senza commentare ulteriormente la vicenda.

La situazione ha iniziato a generare una rapida diffusione sui social media in Francia, aumentando la pressione sia su Mbappé che sul suo entourage. Il calciatore si trova quindi in una posizione difficile, dovendo affrontare non solo le controversie legali ma anche l’impatto sulla sua reputazione professionale e personale.