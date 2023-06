Mazzoli smaschera un naufrago: “Hai detto che fingevi in un altro reality”

Da L’Isola dei Famosi a La Talpa è un attimo. A Cayo Cochinos tra i naufraghi sembra quasi ci sia un ‘infiltrato’ della produzione. Marco Mazzoli non è solo un naufrago, ma fa anche da conduttore in Honduras, crea dinamiche, fa interviste e smaschera gli altri concorrenti. Nell’intervista fatta a Gian Maria Sainato, Mazzoli ha chiesto al giovane del suo orientamento e delle sue vecchie storie con uomini e donne. Il conduttore de Lo Zoo di 105 ha poi dichiarato che Sainato gli avrebbe confessato di aver finto in un altro programma che ha fatto in passato.

“Hai detto che in un programma vecchio hai finto e che non eri così ricco e che non facevi quella vita davvero. […] Che poi a prescindere da quello ce ne sono tanti di ricchi farlocchi. Gente magari con il cognome pomposo, ma che poi sotto sotto è tutto diverso. Questa cosa dell’ostentare è nata con i trapper che dovevano copiare un po’ lo stile americano. Quindi era tutto soldi, gioielli, macchine di lusso”.

“Ho vissuto in un certo modo, ma sono cambiato. Poi quando mi sono rivisto in quel programma, dalla televisione ho rivisto anche loro e mi sono detto ‘io non sono quello’. Poi un modo finto quello del lusso e quello della moda e io sono andato in crisi e mi sono detto ‘stai sbagliando Gian Maria’. E a quel punto è venuto fuori il vero Gian Maria, il Gian Maria che non ha vissuto in una famiglia ricchissima come molti pensano, anzi. La mia è una famiglia molto normale e io ho voluto tornare alle mie radici e tornare così in un mondo che mi faceva stare meglio.

Ora mi circondo di persone vere. Ho iniziato ad allontanarmi da quel mondo patinato e fasullo. Basta a cene dove venivi invitato solo se ti atteggiavi in un certo modo e se vestivi in una certa maniera. Ho iniziato ad avvicinarmi ad un mondo più reale. Anche per le amicizie ho messo un filtro potentissimo. Ed ho fatto bene perché adesso ho trovato persone genuine e normalissime che mi appagano”.