Mazzoli e Noise a Cristina Scuccia: “Ti piacciono gli uomini o le donne?”, la risposta

La situazione sentimentale di Cristina Scuccia dopo aver abbandonato il velo da suora incuriosisce molti, Marco Mazzoli compreso.

Quando la voce dello Zoo di 105 ha chiesto all’ex sorella se avesse un fidanzato, Cristina ha risposto: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?“, facendo subito fantasticare Paolo Noise: “Ma ti piacciono gli uomini o le donne?“.

La Scuccia, che con Marco ha un buon rapporto, ha risposto tranquillamente senza però entrare nei dettagli: “Niente! Mi piacciono le persone!“. “Non ti manca un compagno o una compagna? Ma fisicamente ti devi sfogare, il corpo lo richiede” ha incalzato – stavolta con poco tatto – Marco Mazzoli, chiedendole esplicitamente se avesse avuto dei rapporti fisici con qualcuno o qualcuna.

“No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”.

Cristina Scuccia ha poi concluso:

“Tendenzialmente si pensa alla vita scontata: tu finisci gli studi, ti laurei, ti sposi, hai dei figli e la vita continua. La mia vita invece è tutta capovolta: non ho finito gli studi, sono entrata in convento, poi adesso sto riprendendo la mia vita in mano. Non c’è niente di scritto, che deve essere per forza così […] So di essere una persona capace di amare più persone”.