“A parte l’amarezza per la finale persa la stagione di Conte non può non essere valutata positivamente. La squadra è tornata altamente competitiva su tutti i fronti, manca davvero poco per tornare a vincere. La squadra lo segue, i giocatori sono con lui, io lo terrei. Mi auguro la società trovi una mediazione per farlo restare a Milano”. Lo dice all’Adnkronos l’ex capitano dell’Inter Sandro Mazzola all’indomani della sconfitta dei nerazzurri nella finale di Europa League contro il Siviglia a cui sono seguite le parole del tecnico Antonio Conte che sembra molto vicino all’addio alla panchina.

