Mazzeo, 'i valori della Resistenza quanto mai attuali'

“La scelta di celebrare il 25 aprile nell’anno in cui ricorrono i 75 anni della nostra Costituzione repubblicana in una modalità così ricca e coinvolgente, in particolare per le giovani generazioni, è una scelta che condivido pienamente e che fa onore ad una Istituzione che ha la sua missione nella diffusione della cultura e nella promozione del progresso culturale e civile del Paese”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, alla rassegna dell’Università di Pisa stamani, sabato 22 aprile, dal titolo “25 aprile, una data la nostra storia”.

“Questa data – ha affermato il presidente Mazzeo – ci dice il senso profondo di quella che chiamiamo la più bella Costituzione del mondo. La libertà, l’uguaglianza, la difesa della vita, il bene prezioso della pace, sono valori frutto di quelle lotte e di quel sangue che non possiamo mai cessare di impegnarci a custodire e promuovere. Sono ancora troppe le situazioni in cui vengono negate e calpestate la libertà, la giustizia, la pace. Non possiamo girarci dall’altra parte per non vedere. Non possiamo rassegnarci all’indifferenza. Dobbiamo scegliere la parte giusta della storia proprio come fece chi scelse la Resistenza”.

“La ricchezza del programma di questi giorni – ha proseguito Mazzeo – è sicuramente in grado per tutti di tracciare un percorso di motivazioni e di conoscenze che possano sostenere il nostro impegno. Prima di tutto di cittadine e cittadini consapevoli del valore della nostra democrazia. E poi come Istituzioni della Repubblica che dalla data del 25 aprile prendono linfa e vigore”.

Il presidente del Consiglio regionale ha rivolto poi un ringraziamento all’Università di Pisa, al Magnifico Rettore Riccardo Zucchi, e in particolare al Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università diretto dal professore Saulle Panizza, “per il bellissimo programma di queste giornate”.