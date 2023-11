Mazzarri, il ritorno: è il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia esonerato

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli al posto dell’esonerato Rudi Garcia. Il club partenopeo licenzia Rudi Garcia con un comunicato e il presidente Aurelio De Laurentiis annuncia il ritorno dell’allenatore toscano con un tweet pubblicato negli stessi minuti.

“La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”, si legge sul sito del club. Contemporaneamente, dal proprio profilo X, De Laurentiis twitta un eloquente “Bentornato Walter!”.

E Igor Tudor? L’allenatore croato, contattato dal Napoli, secondo il quotidiano francese L’Equipe sarà il prossimo allenatore partenopeo. A giugno, l’ex tecnico del Marsiglia dovrebbe firmare un contratto biennale con la società campana.

Il presente e il futuro immediato sono però legati al nome di Mazzarri: toccherà a lui mantenere il Napoli in zona Champions League, considerando che lo scudetto almeno per ora appare fuori portata. In Europa, l’obiettivo è centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e puntare ad un risultato di prestigio in primavera nella fase a eliminazione diretta.

Mazzarri a Napoli, atto secondo dopo 10 anni

Dopo 10 anni Mazzarri nel club con cui 2009 al 2013 conquista i traguardi più belli della sua carriera da tecnico. L’avventura da allenatore inizia in C2 con l’Acireale. Il salto di qualità nel 2003/04 quando riporta il Livorno in Serie A. Lasciata la panchina dei labronici passa tre stagioni alla Reggina, conquistando tre salvezze, una di queste, quella del 2006/2007, è una vera impresa, in un campionato iniziato post Calciopoli con la zavorra di 11 punti di penalizzazione.

Nonostante questo i calabresi chiudono il torneo con una salvezza tranquilla e il 14° posto con 51 punti conquistati sul campo. Dopo gli anni sullo Stretto il tecnico toscano raccoglie grandi soddisfazioni alla Sampdoria, che trascinata da Antonio Cassano finisce al sesto posto e si qualifica per la Coppa Uefa.

Nel 2009 lo chiama il Napoli per sostituire Roberto Donadoni. Sotto il Vesuvio stabilisce il record di punti degli azzurri in campionato, poi superato da Maurizio Sarri, qualificandosi in Europa League con due giornate di anticipo sulla chiusura del campionato chiudendo al sesto posto. La crescita costante nella stagione successiva porta al piazzamento in Champions League con il terzo posto in Serie A guadagnandosi la conferma in panchina.

Nel maggio 2012 arriva il primo trofeo da allenatore in carriera per Mazzarri: la Coppa Italia, battendo 2-0 la Juventus in finale. Mazzarri passa poi all’Inter nel 2013, ma i risultati sotto la Madonnina non arrivano. Quinto posto nella prima stagione ed esonero a metà stagione nella seconda dopo quattro vittorie in undici giornate.

Nel 2016/17 Walter Mazzarri tenta l’esperienza in Premier League sotto la guida della famiglia Pozzo accasandosi al Watford. Un impatto non felicissimo con un nuovo campionato ma che lo vede comunque centrare la salvezza. Le ultime due esperienze in panchina sono a Torino e Cagliari, sempre da subentrato e sempre esonerato. Ora il ritorno a Napoli.