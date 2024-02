Mazzarella BPER: importante riconoscimento da BEI a nostra solidità e credibilità

– Quello siglato dal Gruppo BPER con la Banca europea per gli investimenti BEI è “un importante accordo e importante riconoscimento che ci viene dalla BEI in termini di solidità, stabilità, ma soprattutto di credibilità e di grande attenzione a tutte le tematiche di sostenibilità”. Lo ha affermato Flavia Mazzarella, presidente di BPER, a margine della presentazione degli accordi da 650 milioni di euro tra BEI e BPER per sostenere l’erogazione di credito a PMI e Mid Cap.

“È un accordo che ci permetterà di avvicinarci ancora di più al tessuto delle piccole e medie imprese, che sono i principali nostri clienti – ha aggiunto – Offriremo prodotti che permetteranno loro di sviluppare e essere vicine a tutte le tematiche di sostenibilità e in particolare alla transizione energetica”.

“Sicuramente il Mezzogiorno sarà un ambito di operatività molto importante e ci permetterà di sviluppare relazioni ancora più durature con i nostri clienti che operano nei territori del Sud Italia, ha sottolineato Mazzarella.