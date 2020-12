Nikita Mazepin nella bufera per un video. Il pilota russo della Haas finisce sotto accusa per un video pubblicato su Instagram e poi rimosso. Nel filmato, Mazepin si riprende mentre in un’auto, dove è seduto accanto al conducente, prova a palpeggiare una donna seduta alle sue spalle. Il driver ha provato a scusarsi con un messaggio su Instagram. “Vorrei scusarmi per le mie azioni recenti, sia per il comportamento inappropriato sia per il fatto che il video sia stato pubblicato sui social. Mi dispiace per il disagio che ho provocato e per la situazione di imbarazzo che ho creato per la Haas”, scrive Mazepin, 21 anni, che il prossimo anno dovrebbe far coppia con Mick Schumacher. “Devo mantenermi ad uno standard più elevato come pilota di Formula 1 e riconosco di aver deluso me stesso e molte persone. Prometto che imparerò da tutto questo”, scrive.

