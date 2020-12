Sono attraccati alla banchina del porto di Mazara del Vallo i due pescherecci ‘Antartide’ e ‘Medinea’ che hanno riportato in Italia i 18 pescatori liberati in Libia dopo oltre 100 giorni di sequestro. Ad accoglierli, il suono delle sirene di tutte le imbarcazioni ormeggiate. Sotto un gazebo, i parenti in attesa (VIDEO). Per i pescatori tamponi e test covid: i test rapidi eseguiti da quattro sanitari della Usca dell’Asp di Trapani sono intanto tutti negativi. Eseguiti anche quelli molecolari, i cui esiti si conosceranno solo nel tardo pomeriggio. Adesso i 18 pescatori lasceranno il porto con le loro famiglie.

