Maysoon Majidi: Cittadina Onoraria di Riace e il Premio di Mimmo Lucano dopo le Accuse di Scafismo

Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ha conferito a Maysoon Majidi, un’attivista curda accusata di essere una scafista, la cittadinanza onoraria del comune calabrese. Maysoon, fuggita dall’Iran dove era perseguitata, è arrivata in Italia e dopo poco è stata arrestata con l’accusa di avere un ruolo nella gestione di un’imbarcazione di migranti. Ha trascorso dieci mesi in carcere prima di essere liberata, ma il processo è ancora in corso.

Durante la cerimonia di consegna della cittadinanza, Lucano ha espresso grande emozione nel vedere Maysoon finalmente libera. La deputata Laura Boldrini ha sottolineato l’ingiustizia della situazione, lamentando che anziché ricevere accoglienza in un paese di libertà, Maysoon è stata incarcerata. Majidi ha raccontato la sua storia, evidenziando come alle donne nel suo paese siano spesso negati diritti e dignità. Ha dichiarato di essere fuggita per paura di rimanere sotto un regime oppressivo, ma si è trovata ad affrontare un arresto ingiustificato in Italia.

Maysoon ha spiegato di essere arrivata con la speranza di trovare sicurezza, ma ha vissuto esperienze traumatiche mentre era in custodia. Ha trascorso due mesi senza traduttore, rendendo impossibile comprendere le accuse nei suoi confronti. Arrestata il 31 dicembre 2023, Maysoon ha intrapreso un viaggio per fuggire dall’Iran già nel 2019, dove era stata incarcerata per il suo attivismo.

Le autorità italiane l’hanno accusata di essere una scafista, sostenendo che distribuiva cibo e mantenesse la calma a bordo del veliero. Potrebbe affrontare una pena di 16 anni di carcere e un possibile rimpatrio in Iran. Tuttavia, nel corso delle ultime udienze, alcuni testimoni hanno indebolito le prove presentate contro di lei. Molte persone che comandano le imbarcazioni nel Mediterraneo non sono coinvolte in attività di traffico di esseri umani, e la situazione di Maysoon potrebbe riflettere un fraintendimento della sua reale condizione.

In sintesi, la cerimonia di Riace ha messo in luce una storia complessa di migrazione, ingiustizia e speranza, testimoniando le sfide affrontate da chi cerca salvezza in un nuovo paese.