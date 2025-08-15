Mayor of Kingstown: Novità e trama della quarta stagione

Paramount+ ha annunciato la data di uscita della quarta stagione di “Mayor of Kingstown”, il crime thriller ambientato in una città del Michigan dove il business delle carceri è l’unico a prosperare. Gli appassionati della serie, con il protagonista Jeremy Renner, possono segnare sul calendario la data del 26 ottobre per l’inizio della nuova stagione. Sono state rilasciate anche le prime foto ufficiali che rivelano le nuove aggiunte al cast.

Nella quarta stagione, Mike (interpretato da Renner) dovrà affrontare nuovi avversari che cercano di occupare il potere lasciato vacante dai russi. Questa situazione porterà a conflitti tra bande e a una crescente instabilità a Kingstown. Inoltre, Mike, preoccupato per la sicurezza delle persone a lui care, si troverà a fronteggiare una direttrice penitenziaria ostinata, Nina Hobbs, interpretata da Edie Falco, vincitrice di quattro Emmy per il suo lavoro in serie come “I Soprano” e “Nurse Jackie”.

Oltre a Falco, il cast include Laura Benanti, che interpreta Cindy Stephens, un’agente penitenziaria di recente assunzione, e Lennie James nel ruolo di Frank Moses, un gangster. Clayton Cardenas, noto per il suo ruolo in “Mayans M.C.”, interpreterà Warden Torres, il braccio destro della Hobbs. Le nuove immagini mostrano il cast in azione, creando attesa per l’uscita della stagione.