Maykel Fonts e Mietta ieri sera sono stati eliminati da Ballando con le Stelle dopo neanche dieci minuti dal loro rientro in gara.

Un’eliminazione netta (li ha votati solo il 17% su tre coppie al ballottaggio) che li ha visti perdere contro le coppie composte da Sabrina Salerno con Samuel Peron e da Alvise Rigo con Tove Villfor.

I due artisti sul momento non hanno avuto tempo di reagire, dato che Milly Carlucci ha dato la buonanotte sul filo del rasoio prima che Rai1 le chiudesse la trasmissione a causa di uno sforamento di tempo, ma nella notte sono tornati su Instagram. Al contrario però delle aspettative i due non hanno commentato l’eliminazione, ma hanno pubblicato rispettivamente le loro cene.

Maykel Fonts in compagnia di Fabio Galante e Federico Fashion Syle al ristorante, mentre Mietta sola soletta in camera d’albergo con del sushi da asporto. La cantante ha poi pubblicato due citazioni emblematiche. Una di Albert Einstein (“Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano“), l’altra firmata da Massimo Troisi (“L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Chest’è“).

Cosa abbia voluto dire non ci è dato saperlo. Secondo me stanno rosicando (e non poco). Ecco i video:

E pensare che Guillermo Mariotto aveva dichiarato che Mietta era fra le papabili vincitrici.