Maya Sansa: "Io metà iraniana vicinissima a rivoluzione donne"

“Io per metà sono iraniana e mi sento vicinissima alla rivoluzione delle donne iraniane contro la teocrazia in Iran: ci consente di renderci ancora più conto di quale sia la situazione in tante parti del mondo”. E’ quanto afferma l’attrice Maya Sansa, a margine della presentazione della fiction Rai ‘Sei donne – Il mistero di Leila’ che la vede fra le protagoniste.

“Le donne potrebbero davvero cambiare le sorti del pianeta, con la loro piena emancipazione – sottolinea Maya Sansa – Ma sulla condizione femminile, anche in Italia, che certo non è l’Iran, ci sono ancora tante cose da sistemare…”. (di Enzo Bonaiuto)