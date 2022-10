Maya Hawke

📣Volto familiare al grande pubblico per aver interpretato Robin in #StrangerThings, Maya Hawke sarà in Italia il prossimo anno per presentare il suo secondo album Moss! ✨

La data:

📆25 febbraio 2023 | Milano, Santeria Toscana 31

🎫Biglietti disponibili in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 28 ottobre!

