Maxton Hall: la reunion che accende l’attesa in Italia

La serie televisiva tedesca “Maxton Hall – Il mondo tra di noi” è pronta a tornare su Prime Video con la seconda stagione, in arrivo il 7 novembre. Gli amanti della serie, però, non dovranno aspettare così a lungo per rivedere i protagonisti, poiché dal 27 agosto sarà disponibile “Maxton Hall: Reunion”, un evento speciale con il cast originale.

La reunion riunirà gli attori che hanno contributo al successo della prima stagione, tra cui Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier e Martin Neuhaus. Sarà l’occasione per rivivere insieme i momenti più significativi del set.

“Maxton Hall – Il mondo tra di noi” ha debuttato come un fenomeno globale, diventando la serie non in lingua inglese più vista su Prime Video. La nuova stagione, ispirata al secondo libro “Save You” della trilogia di Mona Kasten, seguirà le avventure di Ruby Bell e James Beaufort. La prima stagione si era conclusa con James in un profondo stato di angoscia, allontanato da Ruby. La trama riprenderà da qui, chiedendosi se Ruby riuscirà a salvare James dal suo isolamento.

Mentre aspettate il ritorno nei lussuosi corridoi di Maxton Hall, non perdete l’opportunità di guardare “Maxton Hall: Reunion”, disponibile su Prime Video a partire dal 27 agosto.