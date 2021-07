Centinaia di tifosi hanno affollato piazza De Ferrari prima che fossero disposte le transenne per delimitare l’accesso allo spazio davanti al maxischermo, sono partiti fumogeni e cori, la protezione civile ha iniziato a richiamare tutti col megafono per sgomberare la piazza e fare entrare solo quelli col greeen pass, ma la situazione resta complicata, è intervenuto anche Gambino, responsabile della protezione civile, un centinaio di persone non vogliono andarsene, la risposta del Comune è che in questo modo non si accende lo schermo, potrebbe intervenire la polizia. Al megafono continua ad arrivare l’invito a sgomberare la piazza, la risposta è una selva di ‘buuh’ e di fischi. Il Comune ha disposto infatti che per seguire la partita dai maxischermi è necessario presentare green pass o tampone negativo fatto entro le 48 ore precedenti, ma i tifosi hanno colto di sorpresa l’organizzazione presentandosi a De Ferrari già nel pomeriggio, quando le transenne non erano ancora state sistemate a delimitare l’accesso.

Trascorrono i minuti nel tentativo di una mediazione, dal megafono parte l’invito a lasciare le bottiglie di vetro, mentre entra in piazza il reparto mobile in tenuta antisommossa e arriva anche il sindaco Marco Bucci, che viene fischiato. “Devono uscire, se no non si fa nulla _ dice il sindaco _ vi diamo 500 euro di multa”.