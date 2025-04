Maximo Ibarra Cede il Testimone a Aldo Bisio in Engineering: Analisi del Fatturato con l’Ex AD di Sky Italia

Maximo Ibarra si è dimesso dalla sua posizione di amministratore delegato di Engineering, colosso italiano della consulenza, con effetto immediato. Aldo Bisio, ex Ceo di Vodafone Italia, lo sostituirà nell’incarico. Ibarra ha motivato le sue dimissioni con ragioni personali e ha annunciato che rimarrà nel gruppo fino al 1° settembre per supportare la transizione con il nuovo Ceo. Ha anche dichiarato di voler esplorare nuovi progetti professionali e di continuare a investire in Engineering.

Aldo Bisio, scelto da Bain Capital e Renaissance Partners per la sua grande esperienza, ha ricoperto ruoli significativi in precedenti esperienze lavorative, come Ariston Thermo e McKinsey. Gaetano Micciché, presidente di Engineering, ha espresso fiducia nel nuovo ceo, augurandogli successo in questa nuova fase di sviluppo.

Engineering è una delle principali società di consulenza in Italia, con oltre 14.000 dipendenti e più di 80 sedi in tutta Europa. L’azienda controlla più di 70 società e genera un fatturato annuo di quasi 1,8 miliardi di euro. Il mandato di Ibarra, durato quattro anni, ha lasciato un’impronta significativa, consolidando il ruolo dell’azienda come operatore tecnologico di riferimento in Italia.

Engineering è controllata dai fondi Bain Capital e Renaissance Partners, tra i più importanti nel panorama finanziario globale. Con il passaggio di leadership, l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità nel settore della consulenza.