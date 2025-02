Maxime Mbanda si è infortunato, paura al Grande Fratello

Oggi pomeriggio, i gieffini della casa del Grande Fratello hanno partecipato a un gioco di tiro alla corda. Luca Giglio ha ottenuto diverse vittorie, ma durante la sfida con Maxime Mbanda è successo un incidente: il rugbista è caduto e ha sbattuto la testa, procurandosi una ferita. Javier Martinez, Emanuele Fiori, Giglio e Alfonso D’Apice sono immediatamente corsi in suo aiuto. Emanuele, spaventato, ha commentato la situazione dicendo che Maxime era scivolato a causa dell’acqua presente sul terreno. La regia ha cambiato inquadratura, lasciando intendere che Maxime si fosse infortunato contro una poltrona. Non è chiaro se sia intervenuto un medico o se il gieffino sia stato momentaneamente allontanato dalla situazione.

Pochi momenti prima dell’incidente, Maxime aveva condiviso alcune confessioni con Tommaso Franchi riguardanti Amanda Lecciso, per la quale sembra provare interesse. Maxime ha notato Amanda avvicinarsi a Federico Chimirri e questa situazione lo ha turbato. Si è allontanato per riflettere, esprimendo la propria amarezza per la situazione e la difficoltà di vedere i due flirtare. Ha riconosciuto che, sebbene fosse infastidito, sperava che Amanda fosse felice e non voleva rovinare la serata a Tommaso. Maxime ha rivelato di aver comunicato i suoi sentimenti ad Amanda, ma di sentirsi intrappolato in una situazione difficile dove è costretto a vedere ciò che accade, diversamente da quando ci si trova all’esterno.