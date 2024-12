Maxime Mbanda asfalta Lorenzo, che rimane senza parole

Lorenzo Spolverato ha un approccio ben noto al Grande Fratello: quando nuovi concorrenti entrano nella casa, inizia a chiedere loro cosa pensano di lui, per poi passare a parlare negativamente di Javier Martinez. Recentemente, si è avvicinato a Maxime Mbanda, un rugbista di 31 anni, ponendogli la classica domanda. La risposta di Maxime è stata diretta e incisiva: "Prima di entrare qui, per le poche cose che ho visto, mi stavi sul co." Lorenzo, interpretando le parole di Maxime come una potenziale apertura, ha tentato di replicare, affermando che molti all’entrata cambiano idea su di lui. Tuttavia, Maxime ha interrotto: "Ora mi stai ancora sul co. Ho visto qualcosa, ma hai ancora molto da capire." Questa affermazione ha fatto ridere Javier, Luca ed Emanuele, mentre Lorenzo è rimasto in silenzio.

Maxime ha condiviso la sua storia personale con Shaila, parlando della sua ex compagna, più grande di lui di 10 anni. La loro relazione, durata 11 anni, è stata complessa e precoce; dopo soli tre mesi si erano già messi a vivere insieme. Con il senno di poi, Maxime ammette di aver affrettato le cose. La sua ex era una donna affermata, mentre lui era ancora un ragazzo giovane. Sentiva di essere limitato in quella convivenza, desiderando libertà e indipendenza. La sua ex, invece, aveva un approccio più tradizionale alla vita di coppia, volendo condividerla appieno. I familiari di entrambi erano contrari alla relazione, ma l’attrazione fisica e mentale li ha spinti a continuare. Si sono conosciuti per caso in un paninaro a Tirrenia.

Infine, Maxime ha chiesto a Lorenzo se sa piangere a comando, suggerendo che ci prova, ma con scarsi risultati. Questo episodio ha aggiunto un momento di leggerezza tra i concorrenti, rivelando ulteriormente le dinamiche di interazione all’interno della casa.