Maxi operazione a Reggio Calabria: 54 arresti contro mafia droga

Una massiccia operazione antidroga ha avuto luogo a Reggio Calabria, culminando con l’arresto di 54 individui e la denuncia di 28 persone. L’operazione, denominata “Arangea bis – oikos”, ha visto l’intervento congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, portando alla disarticolazione di due gruppi criminali responsabili di traffico internazionale di stupefacenti e spaccio al dettaglio.

Le indagini, condotte per diversi mesi, hanno rivelato che le due associazioni operavano principalmente in Calabria e Sicilia, utilizzando il porto di Gioia Tauro come un punto strategico per l’importazione di cocaina. Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati 117 chili di droga, 483mila euro in contante e beni per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro.

Il primo gruppo si concentrava sullo spaccio di diverse sostanze stupefacenti, sotto la direzione di un individuo in regime di arresti domiciliari che gestiva le operazioni malavitose. Il secondo gruppo, invece, era coinvolto in un imponente traffico di cocaina dall’estero, con collegamenti documentati con paesi come Ecuador e Belgio. Per eludere i controlli, i membri delle organizzazioni utilizzavano sistemi di comunicazione sicuri, come la piattaforma SkyEcc, nota per il suo utilizzo in ambito criminale.

I successi dell’operazione hanno dimostrato l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia locali e internazionali, oltre a sottolineare l’importanza delle indagini patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata. Le autorità continuano a lavorare per individuare ulteriori responsabili e approfondire i legami internazionali emersi durante le indagini.