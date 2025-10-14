18.6 C
Maxi appalto pulizie negli ospedali siciliani: caos e incertezze

Il maxi appalto da 227 milioni di euro per le pulizie negli ospedali siciliani è una questione complessa che risale a diversi anni fa e ha avuto ripercussioni significative. Il caso ha coinvolto arresti, tra cui quello dell’ex manager Fabio Damiani, e ha generato una serie di ricorsi e annullamenti da parte della giustizia amministrativa. Questo ha portato a una gestione straordinaria delle pulizie negli ospedali, caratterizzata da proroghe e attese.

Recentemente, la commissione ha ufficializzato i risultati delle valutazioni delle offerte per i dieci lotti, suddivisi tra le aziende sanitarie regionali. La Dussmann Service, azienda di Milano, si è affermata in tutti i lotti, ottenendo punteggi massimi e proponendo ribassi significativi nelle sue offerte. Tuttavia, ora le aggiudicatarie, inclusa Dussmann, dovranno presentare documentazione che giustifichi le loro offerte, poiché è stata sollevata la possibilità di anomalie.

Le lungaggini di questa procedura, complicate dai problemi legati al processo Sorella Sanità, hanno scatenato polemiche. Alcune imprese danneggiate hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, mentre le aziende sanitarie hanno dovuto cercare soluzioni temporanee, come aderire a convenzioni Consip, con Dussmann come affidataria.

In Assemblea regionale siciliana, il deputato Fabio Venezia ha presentato un’interrogazione per richiedere maggiori controlli sulle imprese aggiudicatarie, evidenziando il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. È stata richiesta anche una verifica approfondita del personale assunto presso le aziende coinvolte.

