MAX PEZZALI: UN NUOVO CONCERTO MAX FOREVER AL GRAN PRIX DI IMOLA [Info e Biglietti]

La grande festa di Max Pezzali continua con l’annuncio di un nuovo evento speciale: il MAX FOREVER GRAND PRIX, in programma il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Pezzali esprime la sua emozione per questo appuntamento, descrivendolo come una celebrazione del suo percorso artistico e una grande responsabilità nei confronti del pubblico. L’artista desidera offrire uno show di alto livello, garantendo un’esperienza memorabile e coinvolgente.

Questo nuovo spettacolo si inserisce in quella che è considerata una tournée senza fine, ispirata a un metaverso che ha sempre accompagnato la sua musica, utilizzando elementi visivi e fumettistici. I protagonisti delle sue canzoni prenderanno vita in una serie di fumetti realizzati dall’illustratore Roberto Recchioni, con il nuovo volume che fa omaggio al mondo dei motori e alla pista di Imola. Max immagina che l’evento rappresenterà una sorta di Woodstock, un momento indimenticabile per tutti i presenti.

La programmazione per il 2024 e il 2025 è già carica di entusiasmo, con 17 concerti sold out e oltre 400 mila biglietti venduti solo nella prima parte della tournée negli stadi del 2024. Pezzali ha già realizzato concerti storici, come la doppia data a San Siro e una grande serata al Circo Massimo, totalizzando oltre 520 mila presenze. La sua ambizione è chiara: presentare uno spettacolo che rimanga nella memoria di tutti e da cui il pubblico possa uscire felice e soddisfatto.

I biglietti per il MAX FOREVER GRAND PRIX saranno disponibili per l’acquisto online e nei punti vendita autorizzati nelle date indicate. Max Pezzali sta già scaldando i motori per questo evento epico, seguendo il forte successo delle sue recenti esibizioni e per preparare una festa definitiva per i suoi fan. L’attesa cresce attorno a un evento che si preannuncia come una delle esperienze musicali più significative della sua carriera.