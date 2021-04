L’Inter ha annunciato l’arrivo di un nuovo inno: la società sta valutando le proposte di Max Pezzali e Povia, ma i tifosi non sono contenti.

La ‘pazza Inter’ non esiste più, o almeno così sembra. Pronta a voltare pagina, la società nerazzurra, che sta per aggiudicarsi lo Scudetto 2020/21, ha annunciato una decisione rivoluzionaria: sta per arrivare un nuovo inno. Forse per una questione legata ai diritti, i vertici societari hanno scelto di abbandonare la vecchia Pazza Inter, e sono alla ricerca della canzone giusta. Tra le proposte sul tavolo ci sono quelle di Max Pezzali e Povia, ma i tifosi non sembrano essere entusiasti.

Nuovo inno Inter: arrivano Pezzali e Povia?

C’è già una canzone dedicata all’Inter che risuona al Meazza quando gioca la squadra nerazzurra in questo periodo, e si tratta di C’è solo l’Inter. Ma la società ha deciso di cambiare tutto, anche la musica ufficiale della propria squadra, e per questo ha chiesto ad alcuni artisti di scrivere una nuova canzone.

Max Pezzali

Tra i primi a proporsi c’è stato Giuseppe Povia, noto tifoso interista. Ma la soluzione che porta all’ex vincitore di Sanremo non sembrerebbe entusiasmare i tifosi. Un nuovo inno sarebbe anche in cantiere in casa Pezzali. Max starebbe lavorando a una canzone per la squadra nerazzurra con Claudio Cecchetto, per un brano che verrebbe cantato da Mirko Mengozzi, speaker ufficiale del club. Ma anche questa soluzione non riscalda l’animo più passionale del tifo interista.

I tifosi vogliono Pazza Inter

Sui social entrambe le ipotesi sembrerebbero non essere state accolte con gioia. Né Povia, né Pezzali. Il popolo nerazzurro vorrebbe riascoltare Pazza Inter, l’inno che ha accompagnato la squadra negli ultimi anni e in alcuni dei successi più importanti della storia del club. Ma c’è anche chi, per scaramanzia, sarebbe d’accordo con il cambiamento, visto che lo Scudetto sta per tornare a Milano proprio nell’anno in cui è stata abbandonata la vecchia Pazza Inter. Insomma, la discussione è aperta. E chissà che alla fine non possa spuntarla la proposta di qualche altro grande musicista-tifoso, ad esempio Ligabue.

Di seguito il video di Pazza Inter: