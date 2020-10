Musica nuova per immaginare un nuovo inizio, riflettendo su passato e presente. “Quando sta per uscire un tuo album e contemporaneamente inizia una pandemia globale senza precedenti nella storia recente, comprendi il significato della metafora anglosassone sull’elefante nella stanza: come puoi parlare d’amore, d’amicizia, del tempo che passa, di cose normali insomma, con un elefante di 10 tonnellate in casa? L’album previsto ad aprile, titolo ancora da decidere. Poi è arrivato l’elefante, e ho avuto tempo di riflettere, riascoltare, ragionare. Mancava qualcosa ma non capivo cosa. Poi è arrivato da Michele Canova e Jacopo Ettorre il pezzo ‘Qualcosa di nuovo‘ ed era il concetto semplice ma profondo che mi mancava per dare una coerenza d’insieme a tutte le altre canzoni dell’album: perché l’amore, l’amicizia, il tempo che passa, oggi hanno senso solo se ci aiutano a immaginare oltre la linea dell’orizzonte un nuovo inizio. Nonostante l’elefante”, dice Max Pezzali, alla vigilia dell’uscita, prevista per venerdì 30 ottobre, del suo nuovo album di inediti, che si intitola appunto ‘Qualcosa di nuovo’ e arriva a 5 anni dal suo precedente lavoro.

