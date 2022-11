Max Pezzali, le canzoni più belle con gli 883 e da solista

Quali sono le migliori canzoni di Max Pezzali? Ecco alcune delle hit più famose del cantante di Pavia: ascoltale tutte ancora una volta!

Se c’è una voce italiana che chi ha vissuto negli anni Novanta sicuramente ricorda, beh, quella voce è di certo quella di Max Pezzali. Nato il 14 novembre del 1967 il cantante è stato membro e leader degli 883, band nata in quel di Pavia e che ha scritto alcuni dei capolavori intramontabili della canzone italiana. Andiamo a ripercorrere insieme la carriera di Max Pezzali con le sue più belle canzoni!

Le migliori canzoni di Max Pezzali e degli 883

Un timbro più che riconoscibile, il suo. Ma erano tanti i punti di forza di Max, e non di certo soltanto la sua voce o il sound, ma soprattutto i suoi testi, storia di vita vissuta in cui tutti almeno una volta siamo riusciti a specchiarci e a vederci, proiettando un’immagine nitidissima di noi stessi. Raccogliere una carriera così in poche canzoni non è semplice, ma noi, ancora una volta, ci abbiamo provato: cominciamo!

Max Pezzali

Max Pezzali: Eccoti

Partiamo a sorpresa con un brano degli anni 2000, Eccoti, una bellissima dedica a Martina Marinucci, ex moglie di Max. Nel video si vedono una serie di foto del cantante, fino ad arrivare alle istantanee del suo matrimonio. Una canzone più recente (2004), ma comunque immensa. Ecco il video:

883: Hanno ucciso l’uomo ragno

«Solita notte da lupi nel Bronx / Nel locale stan suonando un blues degli Stones». Si tratta dei versi di inizio di una delle canzoni più famose della musica italiana, Hanno ucciso l’uomo ragno, pezzo geniale e non così semplice come si possa pensare. Uscito nel 1992, il pezzo fu davvero un successo. Ecco il video:

883: Gli anni

Un vero e proprio inno generazionale, uscito nel 1995. Già, perché per chi ha vissuto negli anni Ottanta, è difficile restare impassibili a questo capolavoro degli 883. Gli anni d’oro, quelli del grande Real, dei Roy Rogers, di Happy Days e del motorino, dove però si andava rigorosamente sempre in due. Riascoltiamola insieme:

883: Una canzone d’amore

Pezzo sentimentale e ricco di poesia, Una canzone d’amore è un altro grande capolavoro, anche questo uscito nel 1995. Nel video, poi si, vede un giovanissimo Stefano Accorsi, diretto da Stefano Salviati. Ecco il brano:

Max Pezzali: Niente di grave

Concludiamo con un pezzo del 2015, Niente di grave, brano estratto dal suo album Astronave Max e dedicato al figlio. Ecco il nostro ultimo capolavoro per concludere la top five dei più bei successi di Max Pezzali:

