Max Pezzali, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

La scaletta dei concerti di Max Pezzali nel 2022: tutte le canzoni scelte dall’ex 883 per il tour nei palazzetti.

La nostalgia per gli anni Novanta, quelli d’oro del grande Real, ma non più di Happy Days e di Ralph Malph, è ancora viva. Adesso davanti a Max Pezzali e ai suoi compagni di avventura tanti grandi appuntamenti per questo autunno-inverno: il suo ritorno nei palazzetti italiani, dopo essersi regalato anche gli stadi. Una grande festa che per rivivere tutte le emozioni delle sue canzoni magiche. Andiamo a scoprire la possibile scaletta dell’evento.

Il tour di Max Pezzali nei palazzetti

Dal novembre 2022 fino all’aprile 2023, Max ha programmato una serie di eventi imperdibili. Concerti da nord a sud per permettere a tutti suoi fan di partecipare a dei live che si trasformano, ogni volta, in veri e propri mega-karaoke, grazie a canzoni immortali come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Sei un mito, Come mai o Gli anni.

Questo il calendario completo

– 26 novembre alla VItrifrigo Arena di Pesaro

– 28, 29 e 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 8 e 9 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 20 e 21 marzo 2023 al PalaAlpitour di Torino

– 23 marzo al Brixia Forum di Brescia

– 29 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 31 marzo al Mandela Forum di Firenze

– 7 aprile al Palasele di Eboli (Salerno)

– 17, 18, 20 e 21 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

La scaletta del concerto di Max Pezzali a San Siro

Rispetto ai concerti estivi, la scaletta dei palazzetti potrebbe subire delle variazioni. Difficilmente Max canterà le stesse canzoni nello stesso ordine. Tuttavia, la base dovrebbe rimanere simile, se non uguale. Scopriamo insieme quali sono le tantissime canzoni presentate durante l’evento della scorsa estate a Bibione:

– La lunga estate caldissima

– Sei un mito

– Gli anni

– Lo strano percorso

– Rotta x casa di Dio

– Una canzone d’amore

– Come mai

– Come deve andare

– L’universo tranne noi

– Nient’altro che noi

– Eccoti

– Io ci sarò

– Se tornerai

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Non me la menare

– 6/1 sfigato

– Weekend

– S’inkazza

– Nord Sud Ovest Est

– Tieni il tempo

– La regola dell’amico

– Bella vera

– Nella notte

– Viaggio al centro del mondo

– La radio a 1000 Watt

– Sempre noi (con J-Ax)

– Ti sento vivere

– La regina del Celebrità

– Quello che capita

– Sei fantastica

– Nessun rimpianto

– Con un deca

– Il grande incubo

– La dura legge del gol