MAX PEZZALI: In Uscita il 13 Dicembre ‘MAX FOREVER Vol. 1’

Max Pezzali annuncia l’uscita di “MAX FOREVER Vol.1”, disponibile dal 13 dicembre. L’artista esprime gratitudine ai fan per il supporto ricevuto, definendo questo un periodo “fortunato” della sua carriera. L’album è caratterizzato da un’idea nostalgica, simile a una “cassetta” di compilation, con brani revisionati e registrati dal vivo. Pezzali sottolinea l’intenzione di creare ulteriori volumi antologici con canzoni che oramai appartengono ai suoi fan.

La tracklist di “MAX FOREVER Vol.1” include brani iconici rivisitati come “HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO” (Live @ Circo Massimo), “CON UN DECA” (Mix 2024), “NON ME LA MENARE” (Mix 2024), “JOLLY BLU” (Mix 2024), “SEMPRE NOI” (con J-Ax), e “GLI ANNI” (con Cesare Cremonini), tra gli altri. La presenza di remix e versioni live arricchisce l’esperienza per gli ascoltatori.

Max Pezzali ha anche annunciato il tour “MAX FOREVER – Questo Forum non è un Albergo”, che prevede ben 18 date nei palazzetti, di cui 17 già sold out. I concerti si terranno all’Unipol Forum di Milano dal 28 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025, seguiti da ulteriori date al Palazzo dello Sport di Roma dal 24 gennaio 2025. L’immagine del tour si ispira a una delle sue hit, “S’inkazza”, con il desiderio di trasformare i palazzetti in ambienti immersivi di intrattenimento.

Fino ad ora, sono stati venduti 180 mila biglietti per le date già sold out, aggiungendosi ai oltre 400 mila della precedente tournée estiva. Il tour 2024, dopo il successo del 2022 e 2023, promette di attrarre un vasto pubblico, con un mix di emozioni e divertimento.

Pezzali si prepara a chiudere l’anno festeggiando con i fan, consolidando il suo ruolo come uno dei principali artisti della scena musicale italiana. Le date del tour sono già un appuntamento atteso per molti, evidenziando non solo la popolarità dell’artista, ma anche l’amore e la connessione profonda con il suo pubblico. I biglietti sono disponibili su vari canali, inclusi i profili social ufficiali di Max Pezzali.