MAX PEZZALI: DUE CONCERTI AL SAN SIRO NEL 2026, BIGLIETTI IN VENDITA DA DOMANI

Max Pezzali, dopo aver conquistato il Mediolanum Forum di Milano con la sua residenza “Questo Forum non è un albergo”, si prepara a portare il suo show a Roma con sette date consecutive, tutte sold out. L’avventura milanese ha visto 11 serate di successo, riempiendo il Forum di Milano e toccando il cuore del pubblico. Commosso, Max ha espresso la sua gratitudine ai fan dicendo: “Grazie Milano ❤️ Non potevamo fermarci qui…”. E così, non si ferma: ha appena annunciato due date estive al San Siro, riportando la sua energia nella città meneghina.

Inoltre, nel 2026, il cantautore tornerà con il tour “Max Forever: Gli anni d’oro”, un nuovo capitolo che promette di essere indimenticabile, portando la sua musica negli stadi italiani.

Le date già programmate per “MAX FOREVER – QUESTO PALA NON È UN ALBERGO 2024” includono:

– Venerdì 24 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

– Sabato 25 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

– Domenica 26 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

– Martedì 28 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

– Mercoledì 29 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

– Sabato 1 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

– Domenica 2 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (sold out)

Per il “MAX FOREVER GRAND PRIX”, sono previste le seguenti date:

– Sabato 12 luglio 2025 | Imola @ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Per quanto riguarda “GLI ANNI D’ORO”, le date annunciate sono:

– 11 luglio 2026 | Stadio San Siro

– 12 luglio 2026 | Stadio San Siro

I biglietti per questi eventi saranno in vendita da lunedì alle ore 14.00. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, i fan possono visitare i canali ufficiali di Max Pezzali sui social media, inclusi Instagram e Facebook.