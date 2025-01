MAX PEZZALI: Acquista i Biglietti per lo Stadio Olimpico di Roma nel 2026! [Info e Biglietti]

Max Pezzali ha annunciato una nuova data del suo tour MAX FOREVER – GLI ANNI D’ORO, che si terrà il 23 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il successo delle dieci date sold out negli stadi italiani nell’estate 2024 e una straordinaria stagione nei palazzetti, Max continua a brillare. Quest’anno si concentra sull’evento atteso, il MAX FOREVER – Grand Prix, previsto per il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, un preambolo che condurrà agli stadi dell’estate 2026.

Con oltre 1 milione e 300 mila biglietti venduti dal 2022, Max Pezzali si afferma come un fenomeno pop. Il suo tour ha registrato numeri record, con 520 mila presenze tra il tour Max Forever (Hits Only) e la storica performance al Circo Massimo. Durante il tour negli stadi del 2024, sono stati venduti 400 mila biglietti, mentre i concerti invernali del 2025 hanno fatto registrare 180 mila biglietti venduti, tutti sold out.

Le date definitive del tour e degli eventi sono le seguenti:

MAX FOREVER – QUESTO PALA NON È UN ALBERGO 2024:

– Martedì 28 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

– Mercoledì 29 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

– Sabato 1 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

– Domenica 2 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

MAX FOREVER GRAND PRIX:

– Sabato 12 luglio 2025 | Imola @ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

GLI ANNI D’ORO:

– 23 Giugno 2026 – Stadio Olimpico

– 11 e 12 Luglio 2026 – Stadio San Siro