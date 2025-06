Max Mara: Sciopero delle lavoratrici contro sfruttamento

Un’alta adesione ha caratterizzato lo sciopero delle lavoratrici di Max Mara alla Manifattura San Maurizio, indetto dalla Filctem Cgil di Reggio Emilia. Le operaie segnalano condizioni lavorative insostenibili, con pressioni e carichi fisici eccessivi, oltre alla mancanza di dialogo con l’azienda. Le lavoratrici denunciano di essere state oggetto di insulti e controlli eccessivi, anche sulle pause fisiologiche, avvertendo un clima di umiliazione.

Le problematiche sottolineate includono un’organizzazione rigida e una crescita professionale stagnante. In una nota, il sindacato ha descritto il contesto lavorativo di circa 220 dipendenti come segnato da un forte senso di abbandono, in contrasto con le loro competenze professionali. Erica Morelli, Segretaria Generale della Filctem, ha dichiarato che l’azienda sembra ancorata agli anni Ottanta, rifiutando il dialogo e le richieste di miglioramento.

Nonostante l’azienda si impegni in nuovi investimenti, come l’acquisizione della zona ex fiere di Reggio Emilia per il “Polo della moda”, le condizioni delle lavoratrici rimangono critiche. Il marchio, fondato nel 1951 a Reggio Emilia, ha conosciuto una crescita notevole, ma attualmente affronta sfide legate al calo dei fatturati e alle crescenti denunce di sfruttamento nel settore della moda.

Fonte: www.virgilio.it